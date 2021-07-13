4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", 1- 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kızılay'ın çatısı altında gerçekleştirilecek festivalin yarışma bölümü için başvurular alınmaya başlanırken son katılım tarihi, 1 Ekim olarak belirlendi.

Başvurular, festivalin resmi internet sitesinden ve Filmfreeway uluslararası film platformu üzerinden kabul edilecek.

Festival, insan evren ilişkisini doğrudan veya dolaylı bir şekilde dostluk üzerinden konu edinen her çeşit formattaki filmleri seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

Dostluk kavramını sinemanın gücüyle yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle yola çıkan festivalin direktörlüğünü Faysal Soysal, genel sanat yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.

Festivalin "Ana Yarışma" bölümüne dostluk üzerine yaratılmış, insan ile evrenin ilişkisini, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen ve 1 Ocak 2019 sonrasında yapılmış, kurmaca, animasyon ve deneysel türlerde, İngilizce alt yazılı, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayan tüm filmler katılabilecek.

Festivalde bunun yanı sıra yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar da yarışma dışı gösterim kategorisine başvurabilecek.

Bu yapımlar festivalin "Kırk Yıllık Hatır", "Panorama" ve "İnsani Bakış" bölümlerinden birinde, ön jürinin kararıyla değerlendirilecek.

Festivalin "Kırk Yıllık Hatır" bölümünde her tür kısa film formatı ele alınacak. Herhangi bir tema sınırı olmaksızın ilk kez Türkiye'de gösterilecek olan ve ödüllü filmlerin yer alacağı "Panorama" bölümünün yanı sıra "İnsani Bakış" bölümünde de yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararları ve bununla mücadele eden insan vicdanını konu alan filmler gösterilecek.

Bunun yanı sıra, uzun metraj seçkileri, konferanslar, söyleşiler ve birbirinden farklı atölyeler de sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.