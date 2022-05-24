4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı - Son Dakika
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4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı

24.05.2022 21:56

2018 yılındaki meydana gelen bir "kasten öldürme" olayının failleri Van'da ekipler tarafından yakalanırken, devam eden soruşturmada öldürülen şahsın eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulundu.

Hakkari'de 2018 yılında yaşanan 'kasten öldürme' olayının failleri Van'da yakalanırken, öldürdükleri şahsa ait olduğu değerlendirilen kemik ve eşyalar ise Kato Dağı eteklerinde bulundu.

4 yıl önce cinayet uğrayan şahsın eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde bulundu

FAİLLERİ BİRKAÇ AY ÖNCE YAKALANDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında Hakkari'de kasten öldürme olayını gerçekleştiren faillerin Van'da olduğunun tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda bir kaç ay önce yakalandıkları belirtildi.

Gözaltına alınan ve birinin 'Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından aranıyor kaydı bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

4 yıl önce cinayet uğrayan şahsın eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde bulundu

EŞYALAR VE KEMİK PARÇALARI TAŞLARLA KAPATILMIŞ HALDE BULUNDU

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yerde karın kalkmasıyla birlikte şahısların ifadesi doğrultusunda Kato Dağı eteklerinde çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda öldürülen şahsa ait olduğu değerlendirilen bazı eşyalar ve kemik parçaları kayalık alanda üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

4 yıl önce cinayet uğrayan şahsın eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde bulundu
4 yıl önce cinayet uğrayan şahsın eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde bulundu
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kato Dağı, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı - Son Dakika


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21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
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SON DAKİKA: 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı - Son Dakika
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