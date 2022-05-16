40.000 TL'lik MacBook Pro uzun kullanım testi! - Son Dakika

Apple'ın 2020 yılında yıl ARM tabanlı M1 işlemciye sahip MacBook Pro modeli tanıtılmıştı. Cihaz çıktığında sizlerle kutu açılışı videosunu paylaşmıştık. Bugün ise Esabil, aradan geçen zamanda konfigürasyonlu M1 MacBook Pro uzun kullanım testi ile sizlerle!

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M1 MacBook Pro uzun kullanım testi!

Apple'ın One More Thing etkinliğinde tanıtılan Apple M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro modeli, performansıyla rakipleri arasında fark yaratıyor. 5 nm teknolojisi ile üretilen Apple M1 işlemci, hem düşük güç tüketimi hem de yüksek performans ile dikkat çekiyor. Dilerseniz daha fazla uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Eski modellere göre 3 kata kadar daha hızlı işlemci performansı ve 6 kata kadar daha hızlı grafik arabirimi performansı sunan yeni MacBook Pro, macOS Big Sur ile kullanıcılara yeni yetenekler katıyor.

Windows bilgisayar ile istediği performansı alamayan Prodüksiyon ekibimizden Esabil, 13 inç M1 MacBook Pro modeline geçiş yaptı. 16 GB RAM ve 2 TB SSD'si bulunan cihazın fiyatı yaklaşık 33 bin TL civarındaydı.

Tasarım açısından oldukça rahat olan bu cihaz, Esabil'in günlük 10 saat boyunca rahat bir şekilde işlerini halledebiliyor. Mobil cihaz rahatlığının yanı sıra giriş çıkışların azlığı ise cihazın neredeyse tek eksi yönü.

Bu yetenekler arasında en önemli olanlarından birisi, iOS ve iPadOS uygulamalarının direkt Big Sur üzerinden çalıştırılabilmesi oldu. Güç tarafında, yeni M1 işlemcisi sayesinde tek bir şarjla 20 saate kadar video oynatma süresi sunulabiliyor.