40 Fingers Gitar Dörtlüsü Mersin'de sahne alacak - Son Dakika

40 Fingers Gitar Dörtlüsü Mersin'de sahne alacak
6 saat önce
"40 Fingers Gitar Dörtlüsü", Mersin'de düzenlenecek "19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali"nde sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:24 Kaynak: AA
"40 Fingers Gitar Dörtlüsü", Mersin'de düzenlenecek "19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali"nde sahne alacak.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın gözde müzik toplulukları arasında gösterilen 40 Fingers Gitar Dörtlüsü'nün, sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.
Tarsus Amerikan Koleji Salonu'nda 8 Nisan'da sahne alacak İtalyan grubu, cazdan klasik müziğe, flamenkodan İrlanda şarkılarına uzanan renkli repertuvarın yanı sıra Queen'in Bohemian Rhapsody'sini de seslendirecek.?????
Son Dakika 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı