40 Mahalleye Boğaziçi İmar Barışı Piyangosu

Böylece çoğu Anadolu Yakası'nda olmak üzere Boğaziçi'nde 40 mahalle imar affı kapsamına girdi. İmar affından yararlanabilecek yeni bölgelerin toplamda Beşiktaş ilçesi kadar bir alan teşkil edeceğini söyleyen Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, "Bu da ciddi bir başvuru sayısının daha olacağı anlamına geliyor. Normalde yılsonunda bitecek olan başvuru süresinin uzatılmasının çok iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

İmar affı kapsamına Boğaziçi öngörünüm bölgesinin de alınmasını sağlayan ilgili yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Buna göre Boğaziçi Kanunu kapsamında yer aldığı için daha önce imar affına dahil edilmeyen toplam 40 mahalle artık imar affına başvurabilecek. Söz konusu mahalleler deniz gören değil de deniz görmeyen tepenin arkasında bulunan yapılardan oluşuyor.

İLK İMAR AFFI KANUNUNDA YOKTU

Haziran ayında yürürlüğe giren imar affı kanununda bazı kısıtlamalar olduğuna dikkat çeken Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, "Bu kısıtlamalardan bir tanesi Boğaziçi kanunu kapsamında bulunan yerlerin imar affı başvurusunda bulunamamasıydı. Bir diğer kısıtlamayla tarihi yarımada bölgesindeki Sultanahmet ve Topkapı etrafında bulunan binalar imar affından yararlanamıyor. Diğer üçüncü kısıtlama ise Çanakkale Şehitleri bölgesi içindeki kaçak yapılmış binalar imar affından yararlanamıyor." dedi.

Boğaziçi Kanunu kapsamındaki yerlerden ilk olarak Sarıyer bölgesinde bulunan hak sahiplerinin İmar Affından yararlanmak için bakanlığa talepte bulunduklarını hatırlatan Çatalkaya, şöyle devam etti:

"Yapılan girişimler neticesinde Sarıyer'de belli bölgelerdeki alanlar imar affından faydalanabildi. Ancak Boğaziçi öngörünümü kapsamında kalan alanlar için de hak sahipleri Bakanlığa başvuruda bulunmaya başladılar. Bakanlık, Boğaziçi öngörünümü kapsamında bulunup deniz gören değil de deniz görmeyen tepenin arkasında bulunan yapılar için bir çalışma gerçekleştirdi. Kanun tasarısı yayınlandı ve Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor. Bu kanun kapsamında sahil kısmında bulunan binalar, yalılar başvuruda bulunamayacak. Sadece Boğaz'ı görmeyen öngörünüm kapsamında olan yerler imar affından yararlanabilecek."

BEŞİKTAŞ KADAR BİR ALAN

İmar affından yararlanabilecek yeni bölgeler toplamda Beşiktaş ilçesi kadar bir alan teşkil ettiğini anlatan Çatalkaya, bunun da ciddi bir başvuru sayısının daha olacağı anlamına geldiğine dikkat çekti. Kanun imzalandıktan sonra bu bölgelerdeki hak sahiplerinin imar affından yararlanılabileceğini kaydeden Çatalkaya, "Yapı kayıt belgeleri alıp iskanlı tapularını alabilirler. Ancak burada önemli olan nokta doğru beyan yapılması. İmar affı başvurusunda binayla ilgili yıkım kararı ya da idari para cezası varsa yapı kayıt belgesiyle bunlar iptal oluyor." dedi.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN İMAR AFFI BAŞVURU SÜRESİ UZATILMALI

İmar affında sürenin yıl sonunda dolacağını hatırlatan Çatalkaya, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon başvuru yapıldığını ancak hedefin 15 milyon olduğunu söyledi. Bu hedefe ulaşılması ve hak sahiplerinin yapı kayıt bedellerini rahat ödeyebilmeleri için sürenin uzatılması gerektiğini düşündüklerini belirten Çatalkaya, ayrıca Boğaziçi imar affı kapsamındaki hak sahiplerinin başvuru yapabilmesi için de sürenin uzatılmasının çok iyi olacağını kaydetti.

İmar affından yararlanabilecek yeni bölgeler:

SARIYER İMAR AFFINA GİREN YERLER:

Rumeli Kavağı içi kısımları, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye ve Yeniköy'ün bazı bölümleri, Cumhuriyet, Kireçburnu, Tarabya üstü ,Rumeli Feneri, Rumelihisarı ile Baltalimanı'nın bir kısmı, Kireçburnu, Rumelikavağı

*Beşiktaş Ortaköy Camii'nden İstinye'ye olan Emirgan ve Bebek imar affı kapsamında değil.

BEYKOZ İMAR AFFINA GİREN YERLER:

Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri, Yalıköy, Beykoz Merkez, Gümüşsuyu, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Paşabahçe, Anadoluhisarı, Göksu, Göztepe

ÜSKÜDAR İMAR AFFINA GİREN YERLER:

Kuzguncuk, Beylerbeyi, Küplüce, Kirazlıtepe, Çengelköy, Kuleli ile Kandilli'nin bir kısmı