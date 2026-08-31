400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı
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Geçtiğimiz aylarda rekor sayıda kişiyle birlikte olduğunu öne sürerek tartışma yaratan 27 yaşındaki OnlyFans fenomeni Bonnie Blue, doğum yaptıktan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Sezaryen ameliyatıyla sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini duyuran Blue, anne olma sürecine dair detayları paylaşarak takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

12 saat içerisinde 1057 erkekle birlikte olan ve hamile kalmak için aynı gün 400 kişiyle yatan 27 yaşındaki Onlyfans fenomeni Bonnie Blue, bebeğini dünyaya getirdikten sonra ilk defa ekran karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

"DÜŞÜNDÜĞÜM KADAR KÖTÜ DEĞİLDİ"

Tuvalette oturduğu ve tost yediği anları kayda alarak takipçileriyle paylaşan Blue, yaşadığı doğum sürecini aktardı. Sezaryen ameliyatı ile bir bebek dünyaya getirdiğini belirten 27 yaşındaki model, sürecin ağrılı geçtiğini ancak korktuğu kadar kötü olmadığını dile getirdi. İyileşme sürecine değinen Blue, şu ifadeleri kullandı: "Bir bebeğim oldu. İyiyim. Sezaryen oldum ve bebek çok, çok sağlıklı. Birazdan eve gideceğim. Acı vericiydi ama düşündüğüm kadar kötü değildi. Ancak bu sabah hastalandığımda, dikişlerim gerçekten açılmış gibi hissettim."

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

EBEVEYN OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYE VERDİ

Konuşmasının devamında çocuk sahibi olmayı planlayan takipçilerine de seslenen Blue, ebeveynlik sürecinin gözde büyütülmemesi gerektiğini savundu. Bebek bakımının temel ihtiyaçlardan ibaret olduğunu ifade eden fenomen isim, "Beslendikleri, temizlendikleri ve gazları çıkarıldığı sürece uyuyorlar. Bu inanılmaz ve çok sevimli. Çok fazla düşünmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Magazin, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İbrahim Kaya İbrahim Kaya:
    boyle kaliteli haberleri aksatmayın 4 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    habere bak ya 2 1 Yanıtla
  • mzcotomotiv@gmail.com [email protected]:
    millet ne yemiş ne içmiş hiç kaçırma böyle haberleri ekşitmeden etme sakın 2 1 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    bu çoçuğun yerinde olmak isteyen varmı 0 3 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BABASI YENİ PARTİ İÇİNDENDİR 0 3 Yanıtla
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