400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

12 saat içerisinde 1057 erkekle birlikte olan ve hamile kalmak için aynı gün 400 kişiyle yatan 27 yaşındaki Onlyfans fenomeni Bonnie Blue, bebeğini dünyaya getirdikten sonra ilk defa ekran karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

"DÜŞÜNDÜĞÜM KADAR KÖTÜ DEĞİLDİ"

Tuvalette oturduğu ve tost yediği anları kayda alarak takipçileriyle paylaşan Blue, yaşadığı doğum sürecini aktardı. Sezaryen ameliyatı ile bir bebek dünyaya getirdiğini belirten 27 yaşındaki model, sürecin ağrılı geçtiğini ancak korktuğu kadar kötü olmadığını dile getirdi. İyileşme sürecine değinen Blue, şu ifadeleri kullandı: "Bir bebeğim oldu. İyiyim. Sezaryen oldum ve bebek çok, çok sağlıklı. Birazdan eve gideceğim. Acı vericiydi ama düşündüğüm kadar kötü değildi. Ancak bu sabah hastalandığımda, dikişlerim gerçekten açılmış gibi hissettim."

EBEVEYN OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYE VERDİ

Konuşmasının devamında çocuk sahibi olmayı planlayan takipçilerine de seslenen Blue, ebeveynlik sürecinin gözde büyütülmemesi gerektiğini savundu. Bebek bakımının temel ihtiyaçlardan ibaret olduğunu ifade eden fenomen isim, "Beslendikleri, temizlendikleri ve gazları çıkarıldığı sürece uyuyorlar. Bu inanılmaz ve çok sevimli. Çok fazla düşünmeyin" değerlendirmesinde bulundu.