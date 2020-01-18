400 genç Beyaz Hüznü izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 400 genç Beyaz Hüznü izledi - Son Dakika

400 genç Beyaz Hüznü izledi

6 saat önce

Balkan Savaşı'nın akabinde mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikayesini anlatan Beyaz Hüzün filmine, Düzce Gençlik Merkezi 400 gençle birlikte gitti.

400 genç Beyaz Hüznü izledi, System.String[]

Balkan Savaşı'nın akabinde mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikayesini anlatan Beyaz Hüzün filmine, Düzce Gençlik Merkezi 400 gençle birlikte gitti. Filmi izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.


Düzce Gençlik Merkezi, başarılı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kenan Korkmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara ve Edip Tutal'ın başrollerini paylaştığı Beyaz Hüzün filmini Düzce Gençlik Merkezi gençlerle birlikte izledi. Sarıkamış'ta vatan için şehit düşen Kahraman Ecdadımızın filmini gençlere izlettikleri için mutlu olduklarını dile getiren Merkez yetkilileri herkesin filmi izlemesi gerektiğini de vurguladı.


Filmin konusu


Kenan Korkmaz'ın yazıp yönettiği Beyaz Hüzün, Balkan Savaşı'nın akabinde mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikayesini ele alıyor.


Büyük Çerkez sürgününde annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınan Abrek; annesini bir cami köşesinde kaybetmiştir. Sığınmış olduğu Osmanlı topraklarında bir asker olarak hayatına devam eden Abrek, Balkan Harbi'ne katılmış ve Balkan Harbi'nin hezimetini derinden hissetmiştir. Sarıkamış Harekatı için yola çıkan Abrek Çavuş'un tek hedefi; Balkan Harbi'nin hezimetini, hüznünü bu beyaz dağlarda üzerinden atıp mangasını Sarıkamış'a ulaştırmaktır. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Kenan Korkmaz, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi
Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 400 genç Beyaz Hüznü izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]