41 marketinde 10 bin kişiye aşure dağıtacak

CarrefourSA, aşure ayı boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi olan aşure ayı boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikram edecek. Bu kapsamda CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve icra kurulu üyeleri Maltepe Park CarrefourSA Hipermarketi'nde aşure ikramı gerçekleştirdi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, aşure pişirip ikram etmenin geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek olduğunun altını çizerek, "CarrefourSA olarak Aşure ayına önem veriyor, hemen her marketimizle hazırlanıyoruz. Aşure ayı boyunca 41 marketimizde aşure ikramı gerçekleştiriyoruz. Paylaştıkça artan bir lezzet olan ve içinde 40'tan fazla malzeme barındıran bereketli lezzet aşureyi aşure yapan hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere reyonlarımızda yer veriyor, müşterilerimizi marketlerimize bekliyoruz" dedi.