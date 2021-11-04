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41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor - Son Dakika

41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor

04.11.2021 21:54

41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor Muş'ta 41 yıldır vatandaşlara dilekçe yazarak hizmet veren 64 yaşındaki Deniz Memiş isimli vatandaş, hukuk fakültesi hayalini avukatlardan edindiği tecrübeler ile yaşatmaya çalışıyor.

41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor

MUŞ - Muş'ta 41 yıldır vatandaşlara dilekçe yazarak hizmet veren 64 yaşındaki Deniz Memiş isimli vatandaş, hukuk fakültesi hayalini avukatlardan edindiği tecrübeler ile yaşatmaya çalışıyor.

Muş'ta 41 yıldır arzuhalcilik yapan Deniz Memiş, aşkla sürdürdüğü mesleğini teknolojiye teslim etmedi. Ankara'da Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran ve eğitim sürecini yarıda bırakmak zorunda kalan Memiş, uzun yıllardan beri yol arkadaşlığı yaptığı daktilosu ile hayallerini sürdürüyor.

"Avukatlardan edindiğim tecrübelerle bu işe arzuhalci olarak başladım"

İlk, orta ve lise tahsilini Muş'ta tamamladığını ve daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokuluna kayıt yaptırdığını ifade eden Deniz Memiş, o dönemin ağır şartları nedeniyle eğitim sürecini tamamlayamadığını söyledi. Ankara'dan döndükten sonra arzuhalciliği kendisine ekmek kapısı olarak kabul ettiğini anlatan Memiş, "Bir kısım avukatlarla beraber çalıştım. Onlardan edindiğim tecrübelerle bu işe arzuhalci olarak başladım. 41 yıllık süre içerisinde meslek edindiğimiz bu işte çocuklarımıza bakıp, ekmeğimizi kazandık. Sağlığım el verdikçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum. Burada maksadımız ekonomik olarak zengin olmak değil, yöre halkına hizmet etmektir" dedi.

"Daktilo 41 yıllık aşkım, sevdam"

Daktilosuyla ekmek parası ötesinde bir arkadaşlık bağı olduğunu belirten Memiş, "Bu daktiloyla beraber ömrümü tamamlamak istiyorum. Daktiloyla çalıştığım zaman kendimden bir parça kabul ediyorum. Bir arkadaş gibi, bir roman okur gibi, bir sevda gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji, daktilo ve benzeri emtiaları saf dışı bıraktı"

Gelişen dijital dünyanın arkasında bir takım eskileri bıraktığını kaydeden Memiş, "Eskileri yaşamayı nostalji kabul edersek, bende bu nostaljiyle beraber devam ediyorum. Elbette ki bilgisayar, bilişim sistemi, ağır basan teknoloji, daktilo ve benzeri emtiaları saf dışı bıraktı. Buna rağmen ben kullanmaya devam edeceğim. Büromuzda dijital sistemde var ancak ben daktiloya ayrı bir parantez açıp kendimle beraber devam ettiriyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aslan Sönmez ise yıllardan beri Deniz Memiş'in dilekçe işlerinde kendilerine yardımcı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Allah ondan razı olsun sürekli bizim işlerimizi yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada işlerini bilgisayarla değil de daktilo ile yapıyor.

41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor
41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor
41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor
41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor

Hukuk Fakültesi, Ankara, Hukuk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 41 yıldır teknolojiye teslim etmediği daktiloyla vatandaşa hizmet veriyor - Son Dakika


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