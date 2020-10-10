45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2) - Son Dakika

45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)
10.10.2020 14:23
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muhammed E., adliyeye sevk edildi.Mehmet İNAN/BURSA,
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