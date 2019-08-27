Son Dakika Haberleri: 45 yıldır taş değirmen çalıştırıyor
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45 yıldır taş değirmen çalıştırıyor

11 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa İlçesine bağlı Örenköy'de yaşayan Ahmet Teke, 45 yıldır taş değirmende bulgur öğüterek geçimini sağlıyor.

45 yıldır taş değirmen çalıştırıyor, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa İlçesine bağlı Örenköy'de yaşayan Ahmet Teke, 45 yıldır taş değirmende bulgur öğüterek geçimini sağlıyor.


İlk olarak marangozluk yaparak işe başladığını belirten Ahmet Teke, " 1974 yılından bu yana marangozluk, çiftçilik, ve son olarak taş değirmende bulgur öğtüyorum. 3 çocuğum var. Onları okutup evlendirdim. Emekli olduktan sonra herşeyi bıraktım ama değirmeni bırakamadım. Şu anda sadece nöbet yapar gibi ağustos ayından eylül ayının sonuna kadar bulgur öğütüyorum. Buğday kaynatılarak bulgur olmaz. Mutlaka değirmene getirilip öğütülmelidir. Taş değirmende yıllardır öğütüm yapıyorum. Eşimle birlikte Aslanapanın bütün köylerinden Örenköy'e bulgur öğütmeye gelirler. Eşim şerife ile birlikte bu işi yapıyorum. 69 yaşındayım. Bulgur yaptırmak için gelenlerle sohbet muhabbet ediyorum. Arkadaşlık dostluk bağları kuvvetleniyor. Ölünceye kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu iş benim stresimi alıyor. seviyorum işimi. Eşim bana her şekilde can yoldaşı oluyor. 16 kilogram buğdaydan 5 TL alıyorum. O da elektrik ve su parasını karşılıyor" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:52 Kaynak: İHA
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