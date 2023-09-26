''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti - Son Dakika

''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:19

Zebani takma adıyla paylaşımlar yapan ve ''456 yaşındayım, iblisim'' diyen fenomen Efe Aycan, Umre'ye gitti. Dini değerleri kullanan Aycan'ın son görüntüsü ve videosu tepki çekti.

Sosyal medyada 'Zebani' lakabıyla tanınan ve katıldığı programda 456 yaşında ve iblis olduğunu söyleyen Efe Baycan'ın bu sefer de Müslüman olarak Umre'ye gittiği anlar yayınlandı. Dini değerleri kullanan Baycan'ın görüntüleri tepki çekti.

"PRİM YAPIYORSUN"

Zebani olduğunu ve 456 yaşında olduğunu iddia eden Efe Baycan'ın pembe saçlarını siyaha boyattı ve Umre'ye gittiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yer6 hesabından yayınlanan görüntülerde tarzını değiştirerek bambaşka bir hale dönen Baycan'ın görüntüsü tepki çekti. Fenomen için "Prim yapıyorsun" yorumları yapıldı.

İşte fenomen için yapılan bazı yorumlar...

'456 yaşındayım ve iblisim' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın Umre'ye gittiği görüntü tepki çekti
'456 yaşındayım ve iblisim' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın Umre'ye gittiği görüntü tepki çekti
'456 yaşındayım ve iblisim' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın Umre'ye gittiği görüntü tepki çekti
'456 yaşındayım ve iblisim' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın Umre'ye gittiği görüntü tepki çekti

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya ''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti - Son Dakika
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