46 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

05.02.2026 10:41
Afyonkarahisar'da 46 yıl 6 ay hapis cezası olan T.G. jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da farklı suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.G., isimli şahsın cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

