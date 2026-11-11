48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım - Son Dakika
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48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

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48 milyon kez izlenmiş! İspanya\'dan skandal videolar sonrası kritik adım
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İspanya hükümeti, çocuk istismarı içeriklerinin de aralarında bulunduğu 1183 müstehcen paylaşımın tespit edilmesinin ardından TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. Söz konusu videoların en az 48 milyon kez görüntülendiği ortaya çıkarken, hükümet içerikler tamamen kaldırılana kadar platformun faaliyet göstermemesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili savcılığa ve Veri Koruma Ajansı'na başvuruldu.

İspanya'da TikTok üzerinden yayılan çocuk istismarı içerikleri, hükümeti harekete geçirdi. Gençlik ve Çocuk Bakanlığı, platformda tespit edilen 1183 müstehcen paylaşımın ardından TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti. Hükümetin çağrısı, söz konusu içeriklerin tamamen kaldırılmasına kadar geçici bir durdurmayı kapsıyor. Ancak bu talep, platformun İspanya'da kapatıldığı anlamına gelmiyor.

48 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İspanyol doğrulama kuruluşu Maldita.es'in araştırmasına göre, çocuk istismarı içeren videolar TikTok'ta en az 48 milyon görüntülenmeye ulaştı. Araştırmada, 26 binden fazla hesabın söz konusu içeriklerle yorum veya paylaşım yoluyla etkileşime geçtiği belirtildi. Bulgular, çocukların korunması ve dijital platformların içerik denetimi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

TIKTOK İKİ ARAMA TERİMİNİ KISITLADI

Araştırmanın yayımlanmasının ardından TikTok, içeriklere erişim sağlamak için kullanılan iki arama terimini İspanya'daki kullanıcılar açısından kısıtladı. Ancak aynı terimlerle yapılan aramalarda, diğer Avrupa ülkelerinden içeriklere erişimin sürdüğü bildirildi. Bu durum, alınan önlemlerin yeterliliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

HÜKÜMET SAVCILIĞA BAŞVURDU

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, TikTok hakkında işlem yapılması amacıyla savcılığa ve İspanya Veri Koruma Ajansı'na başvurduklarını duyurdu. Rego, "Sosyal medya hukuksuz bir alan olamaz" diyerek dijital platformların çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

X, META VE TIKTOK DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, daha önce yapay zekayla oluşturulan çocuk istismarı içeriklerinin yayılması nedeniyle X, Meta ve TikTok hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti. Son gelişmeyle birlikte İspanya yönetimi, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik taleplerini daha da ileri taşıdı.

TIKTOK'TAN SOMUT ADIM İSTENDİ

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı, TikTok temsilcileriyle yaptığı görüşmede yalnızca içeriklerin kaldırılmasını değil, bunun doğrulanabilir biçimde belgelenmesini de istedi. Bakanlık, Maldita.es'in resmi kanallardan bildirdiği 50 videodan yalnızca 5'inin kaldırılmasına ilişkin açıklama talep etti. TikTok'un içerik denetleme sistemini iyileştirmesi ve tekrarını önleyecek bir plan sunması da istendi.

TikTok ise araştırmanın tüm bulgularının kendisiyle paylaşılmasını talep ederek, bu bilgilere erişememenin içerikleri tespit etmeyi ve kaldırmayı zorlaştırdığını savundu. Şirket, yetkililerle iş birliğini sürdürdüğünü bildirdi.

FAALİYETLERİN DURDURULMASINA KİM KARAR VERECEK?

İspanya hükümetinin talebi henüz bir kapatma kararına dönüşmedi. Bakanlığın başvurduğu İspanya Veri Koruma Ajansı, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 66. maddesi kapsamında acil ve geçici tedbirleri değerlendirebiliyor. Böyle bir karar alınması halinde tedbirin yalnızca İspanya'da geçerli olması ve en fazla üç ay sürmesi öngörülüyor.

HükümetİspanyaÇocukDünyaSon Dakika

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