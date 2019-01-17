Son Dakika Haberleri: 5 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

5 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

5 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Bandırma Kom Grup Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu S.T. ve M.D. adlı şahısların üzerinde ve kullanmış olduğu araçta yapılan arama sonucu 5 adet 9 mm çaplı tabanca, 47 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa
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