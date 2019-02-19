5 Ayrı Evden Hısızlık Yapan Zanlılar Jandarma Tarafından Yakalandı
44 dakika önce
Kayseri'de 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri
'de 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesinde M.T. isimli şahsın evinden hırsızlık yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan jandarma ekipleri Ö.K., N.Y., E.Y. ve O.Y. isimli şahısları kullandıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Şahısların kullandığı araçta arama yapan jandarma ekipleri 32 adet hırsızlık malzemesi ele geçirdi. Şahıslar sorgularında 5 ayrı evden daha hırsızlık yaptıklarını itiraf ederken, yapılan işlemler sonrasında Ö.K., N.Y. ve E.Y. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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