5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı - Son Dakika
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5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı

5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı
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Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşinci kez kapılarını açan İstanbul Festivali, büyük bir ilgiyle açıldı. Binlerce ziyaretçi festival alanındaki marka deneyim alanlarını, Genç Sahne’yi ve 3x3 Basketbol Alanı’nı doldururken festivalin ilk konserleri Motive ve Central Cee oldu.

 

Sahneye ilk çıkan Türk rap sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden, sert flow'u, güçlü sahne enerjisi ve milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla Motive oldu. Motive, kendine has tarzı ve üretim anlayışıyla hit şarkılarını ve enerji performansıyla festivalin açılışına damga vurdu.

İngiliz rapçi ve söz yazarı Oakley Neil HT Caesar-Su veya bilinen sahne adıyla Central Cee, hit parçaları, kendine has flow’u ve yüksek tempolu sahne performansıyla İstanbul Festivali’ni coşturarak adeta yıkıp geçti. Central Cee, gecede Doja, Let Go, Loading, Obsessed With You gibi en çok dinlenen şarkılarından hazırladığı listeyi seslendirdi.

Festival kapsamında 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşırken, 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç sürpriz konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak. Elektronik müziğin efsane ismi Tiësto 8 Ağustos'ta, Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

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Son Dakika Festival 5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. İstanbul Festivali’nde Eğlence Motive ve Central Cee Konserleriyle Başladı - Son Dakika
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