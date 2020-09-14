5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'de 5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda meydana gelen olayda 49 yaşındaki Yaşar P. 5. kattan düştü. Ağır yaralanan Yaşar P. yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
49 yaşındaki Yaşar P. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:48 - Kaynak: İHA
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