5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı

20.05.2022 11:29
5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada devrilen servis aracının içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada devrilen servis aracının içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada servis minibüsünün sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 41 P 4666 plakalı işçi servisi, Ü.A. yönetimindeki 34 JC 6573 plakalı hafif ticari araç, K.A. idaresindeki 06 EC 1184 plakalı otomobil ile C.K. yönetimindeki 34 KV 1874 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, servisin içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından servisin içinden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Z.K. isimli şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında servis minibüsü şoförü C.G.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı
5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı

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Kaynak: İHA

İstanbul Caddesi, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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