5 maddede LGBTİ Onur Yürüyüşü: Stonewall Ayaklanması ve Türkiye'deki Onur Haftası'nın tarihi

Her yıl haziran ayı dünyanın dört bir yanında eşcinsel bireylerin gösteri yürüyüşlerine sahne oluyor. Gökkuşağı bayrakları, birbirinden renkli makyajları ve renkli kostümleriyle sokakları bir gösteri yerine dönüştüren bu etkinlikler yaklaşık 50 yıl önce başlayan bir insan hakları mücadelesinin mirası. Peki neden her yıl 28 Haziran Onur Yürüyüşü Günü olarak kutlanıyor? İşte 5 maddede LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) Onur Yürüyüşü ile ilgili bilmeniz gereken her şey:1. Her şey Stonewall Ayaklanması ile başladı...Eşcinsellik 1960'lı yıllarda ABD'de psikolojik bir hastalık olarak görülüyor ve bulaşıcı olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle eşcinsel bireyler fişleniyor, eğitim gibi çeşitli alanda çalışmalarına izin verilmiyordu. Bir araya gelmeleri ve sosyalleşmeleri hoş karşılanmazken, kafeler ve barlar da onlara içecek servis etmiyordu. Birlikte dans eden iki kadın veya iki erkek gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyaydı.