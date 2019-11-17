Son Dakika Haberleri: 5 ton hamsi festivalde dağıtıldı
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5 ton hamsi festivalde dağıtıldı

7 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediye ve Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi dağıtldı.

5 ton hamsi festivalde dağıtıldı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediye ve Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi dağıtldı.


15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği Hamsi Festivali'ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Festivalde Fatsa ve çevre ilçe belediyeleri tarafından başta Fatsa olmak üzere kurulan stantlarda bölge ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Festivalde Dört nala atlar gurubu, bisiklet grupları etkinliği, hamsi yemekleri yarışması, Karadenizli balıkçı ve hamsi fıkraları, yöresel halk oyunları, mehteran konseri, Karagöz-Hacivat gösterileri yapılırken, yerel ve ulusal sanatçılar da gün boyu sahne aldı.


Hamsi festivalinde Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberinde ki protokol Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde bulunan araçları durdurarak hamsi ekmek ikram etti.


Fatsa Belediyesi olarak festivali gerçekleştirdiklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirdik hamsi festivalimizi. Festivalimizi geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz. Fatsa Dernekler Federasyonumuzun öncülüğünde düzenlenen bu organizasyona Fatsa ilçemizde ki birçok sivil toplum örgütü ve esnaflarımız destek olmaktadır. Geleneklerimizin göreneklerimizin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması açısından bu festivallere çok önem veriyoruz. Görev süremiz boyunca ilçemizde düzenlenecek olan birçok festivale ev sahipliği ve desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ORDU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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