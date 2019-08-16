"5. Uluslararası Folklor Festivali"ne doğru
13 dakika önce
Kepez Belediyesi tarafından, "5. Uluslararası Folklor Festivali" düzenlenecek.
Kepez Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: AA
tarafından, "5. Uluslararası Folklor Festivali" düzenlenecek.
Belediyenin, farklı kültürleri bir araya getirmek, dünyanın ve Türkiye
'nin folklor renklerini buluşturmak amacıyla düzenleyeceği festival 28 Ağustos'ta başlayacak.
Farklı yöre ve kültürlerin geleneksel oyunlarının sergileneceği festival, dört gün sürecek. Festivale, Kıbrıs
, Moldova
, Gürcistan
, Azerbaycan
, İran
, Bulgaristan
, Burundi
, Senegal
, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
, Gana
ve Romanya
'dan ekipler katılacak.
Türkiye'nin de farklı illerinde ekipler, gösteri yapacak.
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