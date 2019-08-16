Son Dakika Haberleri: "5. Uluslararası Folklor Festivali"ne doğru
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"5. Uluslararası Folklor Festivali"ne doğru

13 dakika önce

Kepez Belediyesi tarafından, "5. Uluslararası Folklor Festivali" düzenlenecek.

Kepez Belediyesi tarafından, "5. Uluslararası Folklor Festivali" düzenlenecek.
Belediyenin, farklı kültürleri bir araya getirmek, dünyanın ve Türkiye'nin folklor renklerini buluşturmak amacıyla düzenleyeceği festival 28 Ağustos'ta başlayacak.
Farklı yöre ve kültürlerin geleneksel oyunlarının sergileneceği festival, dört gün sürecek. Festivale, Kıbrıs, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Burundi, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana ve Romanya'dan ekipler katılacak.
Türkiye'nin de farklı illerinde ekipler, gösteri yapacak.
Kepez Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: AA
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