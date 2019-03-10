Son Dakika Haberleri: 5 Ünlü İsimden 'Güçlü Kadın' Mesajı

5 Ünlü İsimden 'Güçlü Kadın' Mesajı

37 dakika önce

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü isim 5 farklı hikayesiyle Venezia Mega Outlet'te ziyaretçilerle buluştu.

5 Ünlü İsimden 'Güçlü Kadın' Mesajı, System.String[]
Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü isim 5 farklı hikayesiyle Venezia Mega Outlet'te ziyaretçilerle buluştu. 'Güçlü Kadın' mesajının vurgulandığı etkinlikte, oyuncu Esra Akkaya'nın da aralarında bulunduğu beş sosyal medya fenomeni başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini, hayatlarının dönüm noktalarını anlattı.

 

Venezia Mega Outlet'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte, sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü isim 5 farklı hikayesini ziyaretçilerle paylaştı. Başlarından geçen ilginç olayları, tecrübeleri, hayatlarının dönüm noktalarını anlatan fenomenler, etkinlik sonunda da ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

 

"HER KADIN KENDİ ŞARKISINI SÖYLEYEBİLMELİ"

 

 'Kendi Şarkını Söyle' Hayat Dengesi başlıklı konuşma yapan oyuncu Esra Akkaya; kadınların anne, eş, iş kadını, arkadaş gibi birçok alt kimliği içinde barındırdığını belirterek, "Kadınlar tüm bu rollerin tamamını kapsayan ve daha fazlası olan, kendi şarkılarını bulmalı ve her kadın kendi şarkısını söyleyebilmeli" dedi.

 

Ziyaretçilere sorular sorarak kendi şarkılarını düşünmelerini isteyen Akkaya'ya, Venezia Mega Outlet ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi.

 

"İSTERSENİZ HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ"

 

'40 kilo nasıl gider' sosyal medya hesabı ile 9 ayda 40 kilo veren Ece Dündar Karancak #sadECEinan mottosuyla obezite ile nasıl baş ettiğini, sağlığı ve oğlu için nasıl kararlı davrandığını aktardı.

 

Etkinlikte kadınlarla sohbet eden Karancak, "İsterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Kadınlar olarak çok güçlüyüz" diyerek, başarı örneklerini sıraladı.

 

ANNE OLMAK İÇİN NELER YAŞADILAR?

 

Seni Beklerken kitabının yazarı olarak da tanınan Merve İpek Öztürk, her şeyden önce kadının kendi mutluluğunun önemli olduğuna dikkat çekti.

 

Öztürk, Venezia Mega Outlet'te 'Önce Sen' başlıklı konuşmasıyla, nasıl zor şartlarla anne olduğunu anlattı ve kadınlara pes etmemeleri gerektiği mesajını verdi.

 

Çocuk sahibi olabilmek için büyük mücadele veren ve 8 ameliyat geçiren; şuan ise 3 çocuklu hayatını "hassasanne" bloğunda paylaşan Ece Kumkale de, hikayesiyle dinleyenlere umut oldu.

 

Saadet Algan ise, 'Kardeş Rekabeti, Anne Adaleti' başlıklı konuşmasıyla çocukları ile yaşadığı deneyimleri ve anne olarak gözlemlerini paylaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

Esra Akkaya, Anne, Güncel
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