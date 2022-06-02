5 yaş altındaki çocuklar için yeni COVID-19 aşısı!

Ülkemizde yaz aylarının gelmesi ve aşılama ile birlikte COVID-19'un etkisi azalmış olsa da çeşitli ülkelerde pandemi devam ediyor. Sağlık şirketleri de aşı çalışmalarını hızlandırmış durumda. Pfizer ve BioNTech de bu süreçte öne çıkan şirketlerden oldu. İki şirket şimdi ise çocuklar için ürettikleri COVID-19 aşısını ABD Gıda ve İlaç Daire'sinin onayına sundu.

Pfizer ve BioNTech çocuk aşısı için onay bekliyor!

Pfizer ve BioNTech, 6 ay ila 4 yaş arasındaki çocuklar için üç dozluk bir COVID-19 aşısı başvurusunu FDA'ya tekrar sundu. İki şirket Şubat ayında da aşının acil kullanım onayı için FDA'ya başvurmuştu. O dönem daha fazla veri olması gerektiği dolayısıyla şirketlerin başvurusu reddedilmişti. Bu sefer ise yeni COVID-19 aşısı araştırılmak üzere FDA tarafından kabul gördü.

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Pfizer geçtiğimiz hafta yapılan deneylerde 3 dozluk aşının 5 yaş altındaki çocuklarda güçlü bir bağışıklık oluşturduğunu açıkladı. Bundan sonraki süreçte FDA da aşının oluşturabileceği tehlikeleri ve COVID-19'a karşı etkisini araştırarak, acil kullanım izni verip vermeyeceğine karar verecek.

FDA geçen hafta da 6 aylık ve üzeri çocuklar için Moderna aşılarının acil kullanım izni talebini görüşeceğini açıkladı. Bu talep için FDA'nın Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi 15 Haziran'da toplanacak. Moderna bu aşı için başvurusunu Nisan ayı sonunda yapmıştı.

Moderna'nın 5 yaş altındaki çocuklar için aşısı yetişkin dozunun dörtte birini içeriyor. Moderna'nın çocuklar için geliştirdiği aşı 25 mikrogramdan oluşan iki dozdan oluşuyor. Bu dozun yetişkinlerinkinin dörtte biri olduğu belirtiliyor. Pfizer ve BioNTech'in aşısı ise 3 mikrogramlık 3 doza sahip. Bu da yetişkin dozunun 10'da 1'ine eşit.

Beş yaş altı çocuklar için yeni COVID-19 aşısı girişimleri hakkında açıklama yapan FDA, şu ifadeleri kullandı:

Ebeveynlerin küçük çocuklarına COVID-19'a karşı aşı yaptırma konusunda endişeli olduklarını biliyoruz. FDA olarak veri ve bilgilerin değerlendirilmesinin ne kadar süreceğini tahmin edemiyoruz ancak aldığımız herhangi biracil kullanım onayı talebini bir bilim temelli yaklaşım ile mümkün olan en kısa sürede gözden geçireceğiz.

FDA henüz taleplere net bir yanıt vermiş değil. Aşılar öncelikle FDA'nın ilgili bölümleri tarafından incelenecek ve kullanılabilir olup olmadıkları tartışılacak. FDA'nın onayından sonra ise yeni çocuk aşıları Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin (CDC) kabulüne sunulacak.

Yapılacak çeşitli testlerin ardından aşıların onay süreci başlayacaktır. Peki siz 5 yaş altı çocuklar için COVID-19 aşısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.