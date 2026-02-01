5 Yaşındaki Liam ve Babası Serbest Bırakıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında gözaltına alınan 5 yaşındaki Liam Ramos ve babasının serbest bırakılmasına karar verildi.

San Antonio'daki yerel basında yer alan haberlere göre, ABD Bölge Yargıcı Fred Biery, Ramos ve babasının, Teksas'ın Dilley kentindeki Güney Teksas Aile Konut Merkezi'nden, "mümkün olan en kısa sürede" serbest bırakılması yönünde görüş bildirdi.

Biery, ABD hükümetinin Bağımsızlık Bildirgesi adı verilen bir Amerikan tarihi belgesine dair "bilgisizliğini kınadığını" belirtti.

ABD'li yargıç, verdiği kararla ilgili, "Liam ve babasının her halükarda sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği ihtimalini" gerekçe olarak sundu.

Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda henüz okula çağına bile gelmemiş çocukların bile "travmatize edildiğine" değinen Biery, "İnsan davranışlarını gözlemlemek, aramızdaki bazı kişiler için dizginsiz iktidar hırsının ve bu arayışta uygulanan zulmün sınır tanımadığını ve insanlık onurundan yoksun olduğunu doğruluyor." diye ekledi.

Olay

Minnesota eyaletinden ICE ekipleri, 20 Ocak'ta, baba ve oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmüştü.

Ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alması ülkede tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.