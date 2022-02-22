5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı - Son Dakika
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5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

22.02.2022 22:48
5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.D.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.D. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.D. isimli şüpheli tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Jandarma, Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı - Son Dakika
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