50 Yıldır Nostaljiye Hizmet: Ahmet Aydın

04.02.2026 11:31
Giresun'da kaset ve plakları 50 yıldır nostalji tutkunlarına sunduğunu belirten Ahmet Aydın, işine devam ediyor.

Giresun'da dijital çağa rağmen kaset ve plakları nostalji tutkunlarıyla buluşturmaya devam eden Ahmet Aydın, aynı iş yerinde 50 yılı geride bıraktı.

Kent merkezinde 1976'da kasetçilik yapmaya başlayan Aydın (69), tutkuyla bağlı olduğu mesleğini uzun yıllardır sürdürüyor. Günümüzde dinleyicilerin dijital içeriklere yönelmesine rağmen Aydın, iş yerini kapatmayı düşünmüyor.

Aydın'ın iş yerinde 1980'li yıllardan yakın tarihe kadar 1500'ün üzerinde kaset ile nostalji şarkılar içeren plak yer alıyor.

Meraklılarına ve nostalji tutkunlarına hizmet vermeye devam edenAydın, ilk kez kasetle tanışan gençlere de bilgi veriyor.

Ahmet Aydın, AA muhabirine, mesleğini para kazanmak amacıyla değil, nostalji için sürdürdüğünü söyledi.

Geçmişte kasede talebin fazla olduğunu belirten Aydın, kaset üretimi olmamasına rağmen depolarda bulduğu kasetleri alarak, isteyenlere sattığını anlattı.

Aydın, kaset ve plaklara geçmişe kıyasla az da olsa ilgi gösterildiğini, özellikle Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'in kasetlerinin ön planda yer aldığını kaydetti.

Raflarda 35-40 yıllık kasetler mevcut

Kasetlerin gençlerin ilgisini çektiğine işaret eden Aydın, "Bu ilgi kasetin ses farkındanAyarlar mıdır bilemiyorum ama merak daha doğrusu. Gençler iş yerime geliyor, kasetin ne olduğunu bilmiyorlar. Bana soruyorlar, ben de ne olduğunu izah ediyorum, onların da hoşuna gidiyor." dedi.

Aydın, raflarda 35-40 yıllık kasetlerin mevcut olduğunu dile getirerek, "Yeni nesilden kaset dinlemelerini istiyorum. Kasetin ve plağın sesi ayrıdır, harici belleklerden dinlenen şarkıların sesi farklıdır. Hele plaktaki hışırtılı ses insanın daha çok hoşuna gidiyor. Şu anda yeni plakları basıyorlar ama eskiler daha değerli ve daha zor bulunuyor." diye konuştu.

Kaset sattığına şaşıranlar olduğunu belirten Aydın, kent merkezinde kendisinden başka da kasetçilik yapan kalmadığını aktardı.

İşini sevdiğini ifade eden Aydın, ömrü yettiği sürece de mesleğine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

