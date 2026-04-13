50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı

13.04.2026 06:50
ABD’nin yaklaşık 50 yıllık köklü pizza zincirlerinden Gina Maria's Pizza, artan mali sorunlar nedeniyle iflas korumasına başvurarak tüm şubelerini kapattı. 2,9 milyon dolarlık borca karşılık yalnızca 64 bin dolar varlığa sahip olan şirket, Mart 2026 itibarıyla faaliyetlerini tamamen durdurdu. Uzmanlar, iflasın arkasında değişen tüketici alışkanlıkları ve dondurulmuş gıda pazarındaki hızlı büyümenin etkili olduğunu belirtiyor.

ABD’nin köklü pizza markalarından Gina Maria's Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu. Şirket, Mart 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

AYLAR ÖNCE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞ TAMAMLANDI

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren zincirin finansal sıkıntıları aylar öncesine dayanıyor. Şirket, Ekim 2025’te bazı restoranlarını kapatarak küçülmeye gitmişti. Son alınan kararla birlikte marka, piyasadan tamamen çekildi.

2,9 MİLYON DOLAR BORÇ, 64 BİN DOLAR VARLIK

People’da yer alan habere göre, şirketin yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borcuna karşılık yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık bulundurması dikkat çekti. Bu büyük finansal dengesizlik, zincirin ayakta kalmasını imkânsız hale getirdi.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI SEKTÖRÜ SARSIYOR

Sektör analizleri, iflasın arkasındaki en önemli nedenlerden birinin değişen tüketici davranışları olduğunu ortaya koyuyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle dışarıda yemek tüketimi azalırken, tüketiciler daha uygun fiyatlı dondurulmuş ürünlere yöneliyor.

DONDURULMUŞ PİZZA PAZARI YÜKSELİŞTE

Dondurulmuş pizza pazarındaki hızlı büyüme, klasik restoran zincirlerinin müşteri trafiğini doğrudan etkiliyor. Bu değişim, Gina Maria's Pizza gibi köklü markaların finansal olarak zorlanmasına ve piyasadan çekilmesine yol açıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Dışarda her Türlü gıda tuketeceginize mümkün olduğunca kendiniz yapın. hem hijyen açısından ve kaliteli ürün açısından piyasa çok tehlikeli. 5 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Demekki ticaret savaşları,petrol savaşları tüm dünya ekonomisini vurdu???Bu ekonomik savaşa Hazırlıksız yakalandı tüm dünya?? 3 1 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    MC Donalds neden çökmüyor, çünkü boykot etme şuuruna eremedik 4 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eyvah desene pizzada yoyemiycez 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
Kastamonu’da fabrikada yangın çıktı Kastamonu'da fabrikada yangın çıktı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde 21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
06:58
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
05:28
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
04:32
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
01:13
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
