Son Dakika Haberleri: 500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti
Son Dakika Güncel Haber

500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti

1 saat önce

MEDYANIN Vali Walter Lübcke cinayetini aşırı sağı radikal göstermek için kullandığını savunan Sağ Parti'nin (Die Rechte) Kassel'de cumartesi yaptığı eylem çağrısına kimse katılmadı.

500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti, System.String[]
MEDYANIN Vali Walter Lübcke cinayetini aşırı sağı radikal göstermek için kullandığını savunan Sağ Parti'nin (Die Rechte) Kassel'de cumartesi yaptığı eylem çağrısına kimse katılmadı.

Kentte aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Emniyet yetkilileri, Sağ Parti'nin eylemine 500 kişilik katılım beklendiğini ancak saat 12: 00'de düzenlenmesi beklenen eyleme kimsenin katılmadığını açıkladı.





ÇİRKİN VE İKİ YÜZLÜ

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağ Parti'nin eylem düzenleme kararına tepki gösterdi. Vali Lübcke cinayetinin sadece birkaç hafta önce işlendiği bir ortamda Sağ Parti'nin eylem düzenlemesini eleştiren Lambrecht, "Nefreti körükleyen bu insanların Kassel sokaklarında yürüyüş düzenleyecek olması çirkin ve ikiyüzlü" ifadesini kullandı.

Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Vali Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan E.'nin aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. E. cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak tek başına hareket ettiği yönünde ifade vermişti.
Almanya, Kassel, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor 23 yıl sonra gelen telefonla kabusu yaşadı: Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]