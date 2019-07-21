500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti

MEDYANIN Vali Walter Lübcke cinayetini aşırı sağı radikal göstermek için kullandığını savunan Sağ Parti'nin (Die Rechte) Kassel
'de cumartesi yaptığı eylem çağrısına kimse katılmadı.
Kentte aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Emniyet yetkilileri, Sağ Parti'nin eylemine 500 kişilik katılım beklendiğini ancak saat 12: 00'de düzenlenmesi beklenen eyleme kimsenin katılmadığını açıkladı.
ÇİRKİN VE İKİ YÜZLÜ Almanya
Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağ Parti'nin eylem düzenleme kararına tepki gösterdi. Vali Lübcke cinayetinin sadece birkaç hafta önce işlendiği bir ortamda Sağ Parti'nin eylem düzenlemesini eleştiren Lambrecht, "Nefreti körükleyen bu insanların Kassel sokaklarında yürüyüş düzenleyecek olması çirkin ve ikiyüzlü" ifadesini kullandı.
Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Vali Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan E.'nin aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. E. cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak tek başına hareket ettiği yönünde ifade vermişti.