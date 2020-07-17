500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

DENİZLİ'de yaşayan 30 kişi, prefabrik ev firması tarafından toplam 500 bin lira dolandırıldıklarını ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu.
Denizli'de bir prefabrik ev inşa eden bir firma, iddiaya göre, müşterilerinden ücretlerini almasına rağmen inşaat çalışmasına başlamadı. Firmaya prefabrik evlerin parasını ödeyen ve evleri yapılmayan vatandaşlar, Denizli Adliyesi önünde bir araya geldi. Mağdur olduklarını belirten 30 kişi, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Grup adına konuşma yapan Halime Avcı, kendisi gibi birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi. Avcı, 2019 yılının nisan ayında eşine doğum günü sürprizi için prefabrik ev yaptırmak istediğini, firmaya 10 bin lira ödeme yaptığını ancak evinin inşa edilmediğini savundu. Mağdurlar olarak şikayetçi olacaklarını kaydeden Avcı, "Bizim paramızı aldılar, mağdur ettiler. Bizim gibi dolandırılan 30 kişi var. Aramızda Acıpayam depreminde mağdur olanlar da var. Yaklaşık 500 bin lira dolandırıldık. Hayallerimiz yarım kaldı. Mağdur edildik. Evimizi yapacaklarını söyleyip, bizi aylardır mağdur ediyorlar. Artık bıktık. Biz yandık başkaları da yanmasın" dedi.