500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GELİN DUVAĞINI TARİHİ MEKANLARDA SERGİLEDİ - Son Dakika
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500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GELİN DUVAĞINI TARİHİ MEKANLARDA SERGİLEDİ

13.05.2022 13:49
500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GELİN DUVAĞINI TARİHİ MEKANLARDA SERGİLEDİ

DİYARBAKIR'lı modacı Mehmet Kaymak, kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, birbirine bağladığı kumaşlardan yaptığı ve yaklaşık 500 metre uzunluğa ulaşan gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi.

DİYARBAKIR'lı modacı Mehmet Kaymak, kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, birbirine bağladığı kumaşlardan yaptığı ve yaklaşık 500 metre uzunluğa ulaşan gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi.

Diyarbakır'da moda tasarımcısı Mehmet Kaymak, 10 top tül kumaşını birbirine bağlayarak yaklaşık 500 metre uzunluğunda gelin duvağı ortaya çıkardı. Manken Selen Sena Bener'in giydiği gelinlikle birleştirilen duvak, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan kentin tarihi surlarında ve On Gözlü Köprü'de sergilendi.

Daha önce de dikkat çekmek amacıyla keçiboynuzundan gelinlik yapan Kaymak, bir yandan ürününü tanıtmak bir yandan da kentin tanıtımını gerçekleştirmek istediğini söyledi. Kaymak, 'Söz konusu gelinlik için bin 500 metre tül kullandık. Buna benzer birçok faaliyetlerim oldu. Surlarımızı önemsediğimiz için böyle bir girişimde bulunduk. 500 metre uzunluğunda tasarladık. Diyarbakır halkımıza sunduk. Fikirler tamamıyla bana ait. Daha önce de yaptığım tasarımlardan da bilindiği gibi böyle bir girişimde tekrardan bulundum. Ucu şuanda görünmüyor. Böyle bir tasarım yaptığımız için mutluyuz. Böyle şeylere ihtiyaç vardır' dedi.

Manken Selen Sena Bener de, 'Kendi memleketimde bu farklı görselliği insanlara tanıtmak istedik. Modellik yapıyorum ve bu sektörde en çok Diyarbakır'a katkım olsun istiyorum. Böyle bir duvak, başı var sonu yok ama ağır ve farklı bir görsel şölen oldu. İnsanların bayağı dikkatini çekiyor. Fotoğraflar çektirmek istiyorlar. Bana da farklılık oldu" diye konuştu.

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GELİN DUVAĞINI TARİHİ MEKANLARDA SERGİLEDİ - Son Dakika


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