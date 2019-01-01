Son Dakika Haberleri: 500 Yıllık Han Aç Güvercinlere Ev Sahipliği Yapıyor

500 Yıllık Han Aç Güvercinlere Ev Sahipliği Yapıyor

31 dakika önce

Sivas'ta bulunan yaklaşık 500 yıllık Subaşı hanı, günümüzde çarşı olarak kullanılsa da bahçesi aç güvercinleri misafir ediyor.

500 Yıllık Han Aç Güvercinlere Ev Sahipliği Yapıyor, System.String[]
Sivas'ta bulunan yaklaşık 500 yıllık Subaşı hanı, günümüzde çarşı olarak kullanılsa da bahçesi aç güvercinleri misafir ediyor.

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan tarihi Subaşı hanı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağması ile beslenecek yem bulmakta güçlük çeken kuşların uğrak yeri oldu. Yaklaşık 500 yıllık olan tarihi han günümüzde artık çarşı olarak kullanılsa da, bahçesinde vatandaşların attığı yemlerle kuşları ağırlıyor.

Vatandaşların serptiği yemlerle karnını doyuran yüzlerce güvencin, tarihi mekana ayrı bir güzellik katıyor. Vatandaşlar hem güvercinlere hem atmak için hem de güvercinlerle fotoğraf çektirmek için tarihi hanı ziyaret ediyor.

Kuşlara yem veren Hasan Mert, "Kuşları doyuruyoruz, bunlara yazık kış günü, bunlarında yemesi lazım. Elinde imkanı olan herkesin bu kuşlara yardımcı olması lazım" dedi.

Sert geçen kış şartların da kuşların yiyecek bulmalarının zor olduğunu belirten esnaf Bünyamin Yılmaz ise, "Biz burada kuşları yemliyoruz. Hayvanlar aç, buraya da alıştılar. Biz bunları kış boyu yemleriz. Bunlar da alıştılar buraya, her gün yemlerini döküyoruz. Gelen giden arkadaşlar döküyor. Şu karda kışta nereden yiyecek bulsun hayvanlar. Sevabımızı da alıyoruz. Gelen giden insanlara da tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Subaşı, Sivas, Güncel
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