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"53 TL'ye pazardan neler alınır?" videosu kısa sürede viral oldu - Son Dakika

"53 TL'ye pazardan neler alınır?" videosu kısa sürede viral oldu

Son Güncelleme: 04.11.2023 11:57

Karaman'da yaşayan fenomenin ''53 lira ile pazardan neler alınır?'' videosu viral oldu. Video kısa sürede binlerce kez izlenirken, fenomenin 53 liraya 9 çeşit meyve ve sebze alması dikkat çekti.

Son dönemde hayat pahalılığı şikayetleri bir hayli artarken, Karaman'da yaşayan bir sosyal medya fenomeninin pazar alışverişi gündem oldu. Bir paket sigara parası olan 53 TL'ye pazardan aldıklarını çeken fenomenin videosu kısa sürede viral oldu.

1 GÜNDE 1 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

Fenomenin "53 liraya Karaman perşembe pazarından neler alınır?" videosu 1 gün içinde 1 milyon izlenmeyi aştı. Fenomenin aldıklarını gören kullanıcılar şaşkınlık yaşadı.

53 TL'YE NELER ALDI NELER

Fenomenin 53 TL'ye 1 kilo mandalina, yarım kilo turp, 1 kilo patlıcan, yarım kilo salatalık, yarım kilo limon, 1 adet nar, yarım kilo domates, yarım kilo muz, yarım kilo havuç alması dikkat çekti.

Karaman, Sosyal Medya, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya '53 TL'ye pazardan neler alınır?' videosu kısa sürede viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "53 TL'ye pazardan neler alınır?" videosu kısa sürede viral oldu - Son Dakika
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