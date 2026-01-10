53 Yıl Sonra Gağan Cemi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

53 Yıl Sonra Gağan Cemi Yapıldı

53 Yıl Sonra Gağan Cemi Yapıldı
10.01.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 53 yıl aradan sonra Pilvenk köyünde Gağan Cemi düzenlendi; barış mesajları verildi.

TUNCELİ'de 53 yıl aradan sonra merkeze bağlı Pilvenk köyündeki Şeyh Delil Berhican Ocağı'nda Gağan Cemi tutuldu. Alevi dedelerin katıldığı programda birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi.

Uzun yıllar boş kalan ve aslına uygun onarımların yapılmasının ardından 2001 yılında köylere dönüşlerle yeniden kurulan Pilvenk köyünde, geçmişi bin yılı aşan ocak mekanında 'yeni yılın gelişi' olarak kabul edilen Gağan Cemi, 53 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Köylülerin organize ettiği törene, Düzgün Baba Cemevi dedeleri, Baba Mansur Ocağı dedeleri, Derviş Cemal, Şeyh Delil Berhican Ocağı dedeleri ile Kureyşan Ocağı dedeleri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve barış vurgusu öne çıktı. İnanç erkanının yerine getirildiği törende lokmalar pay edildi, cemaatle yemekler dağıtıldı. Uzun yıllardan sonra ata topraklarında düzenlenen Gağan Cemi'nde lokma dağıtımının ardından Kal Fatik oyunu sergilendi.

'TÜM DÜNYAYA BARIŞ GELSİN'

Köye dönüşlerinin ardından, ilk kez bu programın yapıldığını belirten Erdal Güntaş, "Bizim köyümüzde Alevilik inancında kadim iki ocağımız var. Bu ocaklarda geleneksel olarak kışın Gağan Cemi tutulurmuş. Yaz aylarında da Düzgün Baba tutulurmuş. Bizim büyüklerimiz hep anlatıyordu. Biz katılmadık, görmedik ama hep isteniyordu, arzu ediliyordu. 53 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdik. Gağan Cemi'ni düzenledik. Tabii bunun ilk olması sebebiyle ve kar, kıştan dolayı dar tutmaya çalıştık. Gelenek devam etsin istedik. Sonraki yıllarda da düzenlemeyi düşünüyoruz. Çok dar tuttuk ama buna rağmen duyan gelmiş. Çok kalabalık bir ortam vardı. Burada güzel bir manevi ortam oluştu. Bu kadarını beklemiyorduk ama güzel hakikaten herkesin kaynaştığı Düzgün Baba Cem Evi dedeleri, Baba Mansur dedeleri, Derviş Cemal dedeleri, Şeyh Delil Berhican dedeleri buradaydı. Bu maneviyatın, yine çok ihtiyacımız olan bugünlerde tüm insanlığa, ülkemize, milletimize barış getirsin, ilimize hayırlar getirsin, güzellikler getirsin diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Tunceli, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 53 Yıl Sonra Gağan Cemi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
16:42
Terör örgütü YPGSDG, Halep Valilik Binası’na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:05:57. #7.11#
SON DAKİKA: 53 Yıl Sonra Gağan Cemi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.