53 Yıl Sonra Gağan Cemi Yapıldı

TUNCELİ'de 53 yıl aradan sonra merkeze bağlı Pilvenk köyündeki Şeyh Delil Berhican Ocağı'nda Gağan Cemi tutuldu. Alevi dedelerin katıldığı programda birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi.

Uzun yıllar boş kalan ve aslına uygun onarımların yapılmasının ardından 2001 yılında köylere dönüşlerle yeniden kurulan Pilvenk köyünde, geçmişi bin yılı aşan ocak mekanında 'yeni yılın gelişi' olarak kabul edilen Gağan Cemi, 53 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Köylülerin organize ettiği törene, Düzgün Baba Cemevi dedeleri, Baba Mansur Ocağı dedeleri, Derviş Cemal, Şeyh Delil Berhican Ocağı dedeleri ile Kureyşan Ocağı dedeleri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve barış vurgusu öne çıktı. İnanç erkanının yerine getirildiği törende lokmalar pay edildi, cemaatle yemekler dağıtıldı. Uzun yıllardan sonra ata topraklarında düzenlenen Gağan Cemi'nde lokma dağıtımının ardından Kal Fatik oyunu sergilendi.

'TÜM DÜNYAYA BARIŞ GELSİN'

Köye dönüşlerinin ardından, ilk kez bu programın yapıldığını belirten Erdal Güntaş, "Bizim köyümüzde Alevilik inancında kadim iki ocağımız var. Bu ocaklarda geleneksel olarak kışın Gağan Cemi tutulurmuş. Yaz aylarında da Düzgün Baba tutulurmuş. Bizim büyüklerimiz hep anlatıyordu. Biz katılmadık, görmedik ama hep isteniyordu, arzu ediliyordu. 53 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdik. Gağan Cemi'ni düzenledik. Tabii bunun ilk olması sebebiyle ve kar, kıştan dolayı dar tutmaya çalıştık. Gelenek devam etsin istedik. Sonraki yıllarda da düzenlemeyi düşünüyoruz. Çok dar tuttuk ama buna rağmen duyan gelmiş. Çok kalabalık bir ortam vardı. Burada güzel bir manevi ortam oluştu. Bu kadarını beklemiyorduk ama güzel hakikaten herkesin kaynaştığı Düzgün Baba Cem Evi dedeleri, Baba Mansur dedeleri, Derviş Cemal dedeleri, Şeyh Delil Berhican dedeleri buradaydı. Bu maneviyatın, yine çok ihtiyacımız olan bugünlerde tüm insanlığa, ülkemize, milletimize barış getirsin, ilimize hayırlar getirsin, güzellikler getirsin diliyoruz" dedi.