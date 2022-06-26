54 farklı şehrin genç avukatları İstanbul Barosu'nda biraraya geldi - Son Dakika
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54 farklı şehrin genç avukatları İstanbul Barosu'nda biraraya geldi

26.06.2022 17:28
54 farklı şehrin genç avukatları İstanbul Barosu'nda biraraya geldi

İSTANBUL Barosu Genç Avukatlar Merkezi, 'Genç Avukatlar' isimli çalıştay düzenledi.

– İSTANBUL Barosu Genç Avukatlar Merkezi, 'Genç Avukatlar' isimli çalıştay düzenledi. 54 farklı şehirden avukatların katıldığı çalıştayın ardından basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi, Genç Avukatlar çalıştayı düzenledi. Çalıştaya 54 farklı şehirden avukatlar katıldı. Çalıştayın ardından İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Avukat Cansu Telli basın açıklaması yaptı.

Çalıştaya katılan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Avukat Telli, "Bugün karşınıza 54 ilden gelen Genç Avukatlar merkez meclisleri ve komisyonlarından meslektaşlarımız ve İstanbul Barosu mensubu genç avukatlarla birlikte çıktık. Biz bugün burada bir kıvılcım yaratmak istedik. Bu kıvılcım değişimin, güzel günlerin habercisi olsun istedik. İki gün boyunca mesleğimizin geleceğini, niteliğin değil niceliğin ön plana alındığı hukuk fakültelerini, avukatların ücret ve sigorta sorunlarını, güçsüzleştirilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan mesleğimizi konuştuk. 7 Haziran'da meclisten geçerek kanunlaşan, genç avukatlar ve stajyer avukatları adliyelerden ve hukuk bürolarından uzaklaştıran, çoklu baro yasası sonrası kurulan sözde barolara fon sağlayan yeni düzenlemeyi tartıştık" şeklinde konuştu.

Çalıştayda konuşulan tüm hususları bir rapor haline getirerek en kısa zamanda Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere Adalet Bakanlığı ve TBMM'ye sunacaklarını kaydeden Telli, "Biz bugün burada farklı fikirleri, farklı çözüm önerilerini ortaya koysak da günün sonunda hepimiz tek bir paydada buluştuk. Gençliğimizi teslim etmeyeceğiz. Mesleğimizin onurundan, dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Cübbemizi iliklemeyeceğiz ve cübbemize düğme diktirmeyeceğiz. Biz yargının kurucu unsurlarından biriyiz. Biz savunmayız, savunma biziz. Bu hakikati her kim unutur, biz orada oluruz. Bu gerçeği kim görmezden gelir biz karşısında dururuz. Kim bu gerçeğe kulağını tıkar daha yüksek sesle haykırırız. Her adaleti karanlığa gömmek isterse, adaletin karanlığa gömülmek istendiği yerde güneş olur doğa


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Barosu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 54 farklı şehrin genç avukatları İstanbul Barosu'nda biraraya geldi - Son Dakika

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