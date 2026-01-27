54 yıldır ipeğin peşinde günde 20 kilometre koşuyor

BURSA'da 'İpek bürümcülüğü' olarak bilinen 700 yıllık devdahlık mesleğini sürdüren Ertuğrul Şengünalp (60), eski yöntemlerle ham ipekten ip hazırlamak için, ipeği temizlenmiş parlatılmış kuzu kemiğine ve çarka bağlayarak hızla koşup, günde 20 kilometre mesafe katediyor. Şengünalp, kentte devdahlık mesleğinin son temsilcisi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kentin tarihi tekstil kültürünün en önemli yapı taşlarından olan ve Osmanlı'dan bugüne ulaşan 'İpek bürümcülüğü' olarak bilinen 700 yıllık devdahlık mesleği, son temsilcisi Ertuğrul Şengünalp'in adımlarında hayat buluyor. Babasının yanında 6 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 54 yıldır aralıksız sürdürüp yarım asrı geride bırakan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Şengünalp, kaybolmaya yüz tutmuş devdahlık zanaatını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

HER GÜN 6 SAAT KOŞUYOR

Geleneksel yöntemlerle iplik büken Şengünalp'in çalışma temposu, dikkat çekiyor. Ham ipeği temizlenmiş ve parlatılmış kuzu kemiğine bağlayan zanaatkar, ipliğin bükülmesi ve düzeltilmesi aşamasında tezgahın başında adeta mekik dokuyor. Günde ortalama 6 saat mesai harcayan Şengünalp, eski yöntemlerle ham ipekten ip hazırlamak için her gün yaklaşık 20 kilometre koşuyor. Bu işlemlerin ardından, tezgahın arkasında bütün verme işlemi başlıyor ve çarkı çevirerek yapılacak işe göre ipliğe kat sayısı veriliyor. Katlama işlemi bitince iplikler arşına sarılıyor ve boyamaya hazır hale geliyor. Şengünalp, saatlerce süren koşu, çark çevirme ve katlama işlemlerinin ardından ise gün sonunda sadece 700 gram kaliteli ipek ip elde edebiliyor.

Devdahlığın koş anlamına geldiğini söyleyen Ertuğrul Şengünalp, "Bu mesleğe babamın yanında, bu kancalara boyum yetmezken başladım. Sonrasında babamın çırağı gelmedi işe ve babam beni yanına aldı. O günden itibaren bu sanata başladım. Sonra kalfalığı öğrendim. 54 yıldır bu sanatı sürdürüyorum. Sabah 8'den öğle 2'ye kadar çalışıyorum. Bu koş anlamına gelen bir sanat. Gücüm yettiğince 6 saat koşuyorum. 700 gram iplik yapana kadar 20 kilometre koşuyorum" dedi.

Kentte devdahlık mesleğinin son temsilcisi olduğunu belirten Şengünalp, "Geçtiğimiz günlerde de 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görüldüm. Cumhurbaşkanımızın elinden aldım ödülü, çok gurur vericiydi. 54 yıldır yapıyorum artık, bu meslek türleri tükenmek üzere. Gerekli yerlerin destek olup, bu meslekleri yaşatmasını istiyorum" diye konuştu.