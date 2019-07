557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor

TRABZON- Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'nda bulunan 557 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada ibadetlerini yapıyor.Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan, deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, üstü açık, çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili 557 yıllık çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den Kadırga Yaylası'na göçen çok sayıda kişi, bu camide namaz kılıyor. Bu yıl da Gümüşhane'nin Özkürtün Kürtün , Trabzon'un ise Maçka Tonya ve Beşikdüzü ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor.Vatandaşlardan Özkan Pekin , üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Biz de bu geleneği nesilden nesile yaşatmak için çocuğumla burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin, atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli" dedi.'GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da, "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam aleminin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Biz de yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bambaşka" diye konuştu.'DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR' İzmir 'den bölgeyi ziyarete gelen Ali Atalar ise, yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerinden üstü açık camiyi görmeye gelenlerim olduğunu ifade ederek, "Her yıl buraya gelerek yayla yapıyoruz. Bu camide muhakkak ibadet ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet , Trabzon fethi sırasında konaklayıp burada namaz kılmış. Çevresi taştı, duvar sonradan yapıldı. Bu tarihi korumak ve yaşatmak gerekir" diye konuştu.İnsanların üstü açık camide huşu içinde ibadet ettiklerini söyleyen Ömer Topkara da, "Burası Fatih Sultan Mehmet askerleriyle cuma namazı kıldığı yer. Namaz bitti, birazdan yağar, namaz sırasında ama etkilenmez insanlar. Burada huşu içinde ibadet ediliyor. Sırf burada namaz kılmak için yoğun ilgi var" dedi.OTÇULAR ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİKadırga Yaylası'nda düzenlenen 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taştı. Sabah saatlerinde çevredeki obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga'da buluştu. Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, bölgede kurulan pazarda alışveriş yaptı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği, pestil gibi pek çok yöresel ürün yoğun ilgi gördü. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, yoğun sis ve yağmura aldırış etmeden saatlerce horon oynadı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte, yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetler de ilgi gördü. Şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi. Şenlik alanı dolduran binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.'BURADA ATMOSFER BAMBAŞKA'Şenlikte oluşturulan 'Otçu' komitesi üyesi Çetin Kılıç, şenliklerin tarihinin yarım asrı aştığını belirterek, "Kadırga şenliği geleneği yarım asrı aşkın bir gelenek. Geçmişte atalarımız dedelerimizin başlattığı bu geleneği sürdürüyoruz. Burada atmosfer bambaşka. Ata, dede mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. İmkanlar, şartlar değişse de bu geleneği aslına uygun yaşatmak için emek vereceğiz." diye konuştu.'KIYAFETLER YAŞAM TARZIMIZ' Almanya 'dan tatil için geldiği memleketinde 'Ağasar' kıyafetiyle şenliğe katılan Ayşe Gürman, "İznimizi özellikle bu şenlik takvimine göre ayarlıyoruz. Çünkü burada doğduk, büyüdük. Bu topraklarımızı çok seviyoruz. Bu kıyafetler bize özgü, bu geleneği yaşatmaya çalışacağız" dedi.Şenliğe katılan Buse Erbatçı ise, "Bu kıyafetler bizim yaşam tarzımız. Şenliklerimiz hep böyle el ele, kol kola birlik ve beraberlik içinde geçiyor. Şenliklerimiz hep böyle kalabalık" ifadelerinde bulundu.

