Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Son Dakika Kültür Sanat 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

7 saat önce

56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film seçilen "Bozkır"ın yönetmeni Ali Özel, "Film tahminimce amacına ulaştı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, System.String[]

56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film seçilen "Bozkır"ın yönetmeni Ali Özel, "Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti. Çok mutluyuz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen festivalin Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan tören sonrası en fazla ödül alan film olan "Bozkır"ın ekibi, gazetecilere salonda dışında poz verdi.

Filmin yönetmeni Ali Özel, yaptığı açıklamada, ilk filminin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 10 ödül kazanmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ekip olarak çok heyecan yaşadıklarını anlatan Özel, "Bozkır"ın toplumdaki bireylerin birbirini anlamamasını anlattığını ifade etti.

Ali Özel, "Toplumdaki bireylerin karşı tarafı dinlememesi üzerine odaklanan bir filmdi. Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti, çok mutluyuz." dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile paylaşan "Bozkır" filmi oyuncusu Mücahit Koçak ise güzel bir filmde rol aldığını dile getirdi.

"Tahmin etmiyordum. Rüya gibiydi, çok mutluyum." diyen Koçak, "Beni cesaretlendiren, bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim. Bu duygu seyirciye de geçerse çok müthiş bir film olur diye düşünmüştüm ve öyle de oldu galiba. Umarım, bu filmi izleyen herkes kendinden bir parça bulacaktır." diye konuştu.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki oğluyla birlikte dört kişiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'nı şeytan kostümüyle kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:13:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]