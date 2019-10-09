Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Kültür Sanat 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

41 dakika önce

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde gösterilecek 10 film belirlendi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde gösterilecek 10 film belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festivalde, Dünya Sineması bölümünde dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alacak. Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde yarışan ve Altın Palmiye ödülünü kazanan Bong Joon Ho'nun kara komedi tarzındaki filmi "Parazit" Dünya Sineması bölümünde gösterilecek en önemli film olarak görülüyor.

Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde en iyi film seçilen Brezilyalı yönetmen Karim Ainouz'un "Görünmez Yaşam" ile Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın "En İyi Senaryo Ödülü"nün yanı sıra, Kuir Palmiye'yi de alan draması "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" de Antalya'da gösterilecek.

Festivalde ayrıca, Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia'nın "Diego Maradona" aldı belgeseli de izleyiciyle buluşacak. Kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan "Ayrık Otları" ve yönetmenliğini Lauren Greenfield'ın yaptığı "İpleri Elinde Tutan Kadın" belgeselinin ilk gösterimleri Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak .

Dünya Sineması bölümünde gösterilecek diğer filmler ise Romanyalı yönetmen Anca Damian'ın "Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi", Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes'in "Monos", Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Saklı Gerçekler" ve Fransız aktör Nicolas Bedos'un "Yeni Baştan" oldu.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın "Yetişmez" denilen yerde 40 ton deveci armudu üretti! Bu yıl 120 bin TL kazanacak Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]