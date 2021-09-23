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5G'nin kullanımı için hedef 2023 - Son Dakika

5G'nin kullanımı için hedef 2023

23.09.2021 13:39
5G'nin kullanımı için hedef 2023, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Hedefimiz 2023 yılında vatandaşlarımızın en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G'yi kullanmaya başlıyor olması." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Hedefimiz 2023 yılında vatandaşlarımızın en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G'yi kullanmaya başlıyor olması." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin organizasyonu ile '6G Çalıştayı'nın üçüncüsü düzenlendi. Çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, haberleşme alanında üstün olanların ilk çağlardan bugüne liderliğe sahip olduğunun altını çizerek, "Eskiden ulağa sahip olan ve onun taşıdığı mesajı bilen kişinin savaşın seyrini değiştirebildiğini biliyoruz. Bugün veri ile petrolü karşılaştırıyoruz. Bu, dünyanın seyrini değiştirebilecek bir alan. Bunu sadece haberleşme mühendisi olduğum için söylemiyorum. Gerçekten bütün alanları birebir çok yakından etkileyen bir sektör. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, turizm aklınıza ne gelirse gelsin diğer tüm sektörlerde elektronik haberleşme sektörünün etkin ve verimli kullanılması ve bu sektörlerdeki verimliliğin anahtarıdır." diye konuştu.

Mobil bant genişliğine olan ihtiyacın arttığına dikkati çeken Sayan, "Bilişim sektörleri açısından pandeminin de etkisinde son on yılda çok büyük bir gelişme oldu. Ama 2020 yılında bu son on yılın daha ötesinde, 2021'i de katacak olursak, çok daha ivmeli bir şekilde bu alanda ihtiyaç olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de haberleşme alanındaki yerlileşme çabalarına dair detaylar veren Sayan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de haberleşme oranlarına baktığımız zaman yerlilik oranımız yüzde 1 idi. Bugün baktığımız zaman yüzde 22. İyi bir yerde miyiz? Henüz değil ama yüzde 1'den yüzde 22'ye çıkışı biz üç yıl içerisinde başardıysak, önümüzdeki süreçte bu oranın nasıl katlanarak artabileceğini ve nasıl bunu başarabileceğimizi de biliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında vatandaşlarımızın en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G'yi kullanmaya başlıyor olması."

"4G insanlar için yapılmış son teknolojiydi"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da TEKNOFEST'e gençlerin gösterdiği ilgiden bahsederek, "Şu anda gençler için bizim bir karar vermemiz lazım. İki tane yolumuz var. Biri zor olan kısmı. Bu zor olan kısmı yerli ve milli olarak üretmek. Bu çetrefili bir yol. Diğer bir yol da biraz daha basit olan diyelim. Yabancı menşeli ürünleri alıp bir yolunu bulup yerli ve milli damgası vurabilmek. Şimdi bizim burada bu kararı verebilmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına dikkati çeken Koç, "Şu anda dünyada savaş paradigmalarını değiştiren bir ürünümüz var. Bu ürünü üreten firmaya, ilk ürününün prototipini yaptıklarında 'Sen bunu yapamazsın' denildi. 'Zaten dünyada savunma sanayisi çok dar bir ekosistem' denildi. 'Ar-Ge yapan binlerce mühendis var' denildi. Onlar bu söylemleri dinlemedi. TEKNOFEST'e gittiğinizde göreceksiniz Hürkuş'undan Akıncı'sına, Atak'ından Gökbey'ine kadar yerli ve milli ürünlerimiz savaşlarda paradigma değiştirdi." açıklamasında bulundu.

4G'nin insanlar için yapılmış son teknoloji olduğuna değinen Koç, "Artık hepimizin bildiği gibi makinelerin birbirleriyle konuştuğu nesnelerin interneti ile birlikte harmoni içinde çalıştığı bir döneme doğru gidiyoruz. 6G bunun en güzel gösterimi olacak." dedi.

En büyük handikap altyapı

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, 5G teknolojisini de geçme de en büyük handikaplarının altyapı olduğunu belirterek, "İnşallah 5G'ye geçiş sürecinde tam anlamıyla geçtik diyebilmek için fiber altyapısını da yapmamız gerekiyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle başlayan projede şu anda sahadayız. İlk günlerdeki kavgalı günlerden başlayıp bugün güzel dostluklar oluşturduğumuz bu serüven bizi inşallah 6G'ye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan ise 5G teknolojisinde geç kalındığını belirterek, "6G'de aynı hatayı tekrarlamamak için 6G'yi çokça konuşmamız lazım. Gündemimize sürekli 6G'yi sokmamız lazım. Hep beraber bütün ülke olarak 6G'nin sadece üretiminde değil araştırmasında da, patentlerinde de hep beraber çokça katkıda bulunmamız lazım. Hatta standartlara katkıda bizim lider olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Ömer Fatih Sayan, İstanbul, Türkiye, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 5G'nin kullanımı için hedef 2023 - Son Dakika


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