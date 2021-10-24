6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu - Son Dakika

Güney Afrika'daki Klaserie Game Reserve'de çekilen görüntülerde aslanlar ve zürafa arasındaki mücadelede kameralara yansıdı. Ulusal parkta avlanmaya çıkan 6 aç aslan, gözlerine kestirdikleri zürafaya saldırıyor. Aslanlardan biri zürafanın üzerine, diğerleri ise ayaklarına tutunuyor. Aslanların öncesinde zürafaya küçük ısırıklar attığı görülüyor.

KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ OLDU

Normal şartlarda aslanın zürafayı parçalaması beklenirken, bu sefer beklenen olmuyor. Ustaca bir hamle ile istifini bozmayan zürafa, ağır adımlarla yoluna devam ediyor. Daha sonra bir iki hamle daha yapan aslanlar, zürafanın tekme darbesiyle sarsıldıktan sonra avlarını alt edemeyeceklerini anlıyor.

BEBEK ZÜRAFAYI YEDİLER

Görüntüyü çeken maceracılar, bu zürafanın şanslı olduğunu ancak geçtiğimiz aylarda yine kendileri tarafından kaydedilen bir görüntüde, aslanların bebek zürafayı parçaladığını söylediler.