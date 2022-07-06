6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi - Son Dakika
Üye Girişi

6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

06.07.2022 12:18
6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

ANKARA'da iş bulmasında yardımcı olmasını istediği kendisi gibi şoför olan komşusu Okan Çınar'ı (50) çıkan tartışmada 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Gültekin (32), olayda karşılıklı darp olduğu gerekçesiyle 'haksız tahrik' ve duruşmalardaki olumlu...

ANKARA'da iş bulmasında yardımcı olmasını istediği kendisi gibi şoför olan komşusu Okan Çınar'ı (50) çıkan tartışmada 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Gültekin (32), olayda karşılıklı darp olduğu gerekçesiyle 'haksız tahrik' ve duruşmalardaki olumlu tavrı nedeniyle 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde geçen yıl 11 Temmuz'da meydana gelen olayda, daha önce seyahat acentesinde şoförlük yapan Uğur Gültekin, TIR şoförü olan komşusu Okan Çınar'ın evine gitti. Gültekin ve Çınar arasında, birlikte alkol alırken tartışma çıktı. Gültekin'in Çınar'dan iş bulmasına yardımcı olmasını istemesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kavga sırasında Gültekin, mutfaktan aldığı bıçakla Çınar'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

'ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM'Tutuklanıp hakkında Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Uğur Gültekin, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemede son savunmasını yapan Gültekin, öldürme kastının bulunmadığını, kendisini korumak için bıçağı salladığını ve olayın gerçekleştiğini ileri sürerek, "Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.15 YIL HAPİS CEZASI

Savcı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'e önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza, olayda karşılıklı darp bulunması nedeniyle 'haksız tahrik' ve sanığın duruşmalardaki tutumu nedeniyle 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. 'Hakaret' suçundan ise sanığın beraatına karar verildi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.


YORUMLAR
500
Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz 2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi 2022'nin ilk yarısında 155 çift dünyaevine girdi
Kaynak: DHA

Okan Çınar, Elmadağ, Ankara, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:23:14. #1.13#
SON DAKİKA: 6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement