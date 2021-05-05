6 Mayıs Radyo Günü, TRT radyolarının yayınlarıyla kutlanacak - Son Dakika

Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümü ve 6 Mayıs Radyo Günü, TRT radyolarının yayınlarıyla kutlanacak.

Çevrim içi düzenlenecek etkinliklerde, yerli ve yabancı radyo yayıncılarının yanı sıra dinleyiciler ve radyoya gönül verenler bir araya gelecek.

Toplantılar, atölye çalışmaları ve "Bir Radyodan Beklediğiniz Her Şey" gibi birçok özel yayının yapılacağı "TRT Radyo Günleri"nde dinleyicilerin de görüşlerine yer verilecek.

TRT FM'in yarına özel olarak düzenleyeceği yayında, "Radyo Benim İçin", "Radyolu Anılarım" ve "Ben Radyocu Olsam" gibi dinleyicilerin görüş, düşünce ve önerilerini dile getireceği başlıklar konuşulacak.

Ayrıca "Nasıl Radyocu Oldum" başlığıyla, ulusal ve bölgesel düzeyde yayın yapan radyolarda çalışanların tecrübe ve görüşlerinin de paylaşılacağı bölümler dinleyicilere sunulacak.

TRT radyolarında çalışanlar arası tecrübe paylaşımı

TRT radyolarının 94 yıldır devam eden serüvenini kutlayacağı 6 Mayıs'ta, tüm radyo çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bir açık forum düzenlenecek.

"Benim İçin Anı, Hepimiz İçin Alınacak Ders" başlığıyla düzenlenecek forumda, radyolarda görev yapan tüm yayın ve yapım çalışanları birbiriyle tanışma fırsatı bulurken, aynı zamanda tecrübe aktarımının da yapılacağı bir ortam hazırlanmış olacak.

"TRT Radyo Günleri" etkinliği kapsamında yurt içi veya yurt dışında Türkçe yayın yapan radyoların temsilcilerinin katılacağı, "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlığıyla bir oturum da düzenlenecek.

Çevrim içi yapılacak oturumda, katılımcılar kendi radyoları, kanal kimlikleri ve yayın içerikleri hakkında bilgi paylaşımı yaparken, diğer katılımcılardan da kanala dair ne gibi beklentileri olduğuna dair bilgi talep edecek.

Bugün TRT radyoları, kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışıyla alanda öncü rolünü üstleniyor.

Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan toplam 16 ulusal ve bölgesel kanalları ile karasal vericiler, uydu ve internet üzerinden Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor.