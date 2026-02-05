6 Şubat Depremi İçin Anma Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla ortak bir anma mesajı yayımladı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan GTB Başkanları, mesajlarında 6 Şubat'ın yalnızca bir afet tarihi değil; aynı zamanda milletçe sergilenen dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin de simgesi olduğuna dikkat çekti.

GTB Başkanları mesajda, "Takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünen 6 Şubat, gerçekte ülkemizin hafızasına kazınan önemli bir dönüm noktasıdır. 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler; şehirlerimizi, sosyal hayatımızı ve ekonomik dengelerimizi derinden etkilemiştir. Aradan geçen zamana rağmen kayıplarımızın hüznü hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bu büyük felaket, aynı zamanda milletçe sahip olduğumuz dayanışma kültürünü de güçlü biçimde ortaya koymuştur. Depremin hemen ardından devletimiz öncülüğünde başlatılan çalışmalar; sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gönüllülerin katkılarıyla kısa sürede geniş bir seferberliğe dönüşmüş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekler birlik ve beraberliğimizin en somut göstergesi olmuştur. Gaziantep Ticaret Borsası olarak bizler de ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Hizmet binamız başta olmak üzere tüm imkanlarımızı depremzede vatandaşlarımız için seferber ederek barınma, gıda ve temel ihtiyaçlara yönelik destekler sağladık. İslahiye ve Nurdağı başta olmak üzere ağır hasar alan bölgelerde ekonomik hayatın yeniden canlanmasına katkı sunmak amacıyla üyelerimizle birlikte sahada aktif rol aldık. Çünkü biliyoruz ki afetlerin yaralarını sarmak, yalnızca fiziki yapıları yeniden inşa etmekle değil; üretimi sürdürmek, istihdamı korumak ve ticari hayatı güçlendirmekle mümkündür. Felaketin ardından geçen süre, yalnızca kayıplarımızı değil; aynı zamanda yeniden ayağa kalkma kararlılığımızı da göstermiştir. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındayız. Ancak kaybettiklerimize karşı en büyük sorumluluğumuz; daha dirençli şehirler oluşturmak, afetlere karşı hazırlık kapasitemizi artırmak ve gelecek nesillere güvenli bir yaşam bırakmaktır. Gaziantep, tarih boyunca karşılaştığı her zorluğu dayanışma ve çalışma kültürüyle aşmış bir şehirdir. Bugün de aynı inançla üretmeye, ticareti geliştirmeye ve ülkemizin ekonomik gücüne katkı sunmaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ı unutmamak; yalnızca geçmişi hatırlamak değil, geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek demektir. Bu bilinçle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine sabır diliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP