6 Süper Lig Kulübü PFDK\'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'den 6 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Antalyaspor Kulübü'nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü idarecisi Metin Özkan'ın 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Samsunspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 18.01.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 19.01.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 19.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL