6. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi ülkemizin ve insanlığın başına bela olan, ruhları karartan ve gelecek nesilleri zehirleyen terör örgütlerine karşı en iyi mücadele, eğitim yoluyla toplumlarımızdaki iyi insanların sayısını artırmaktır.

Türkiye Maarif Vakfının "6. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı" İstanbul'da başladı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Akgün, son zamanlarda dünyanın farklı ülkelerinde bazı elim olaylar yaşandığını anımsatarak, Yeni Zelanda'daki terör terör saldırısını kınadı.



Önemli bir misyonla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın ortak hafıza ve ortak aklın ışığında faaliyetlerine yön vermek amacıyla her üç ayda bir istişare toplantıları düzenlendiğini aktaran Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı olarak iletişim teknolojilerinin bütün imkanlarından istifade etmemize, 7/24 irtibat halinde olmamıza rağmen, yüz yüze görüşmenin ve istişarenin önemine inanmaktayız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımızda yurt içi ve yurt dışı teşkilat mensuplarımızın bir araya gelerek karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmalarının faydalarını yakinen görmekteyiz." diye konuştu.



Gençleri, yeni nesilleri DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinden korumanın en iyi yolunun eğitim olduğuna dikkati çeken Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye Maarif Vakfı olarak okul açtığımız pek çok ülkede eğitim kadromuz ve temin ettiğimiz ders araç ve gereçleriyle kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti sunmakta, iyi insanlar yetiştirerek milletimiz ve diğer milletler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirerek dünya barışına da hizmet etmekteyiz. Dünyanın bu sese ve nefese ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz.



DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi ülkemizin ve insanlığın başına bela olan, ruhları karartan ve gelecek nesilleri zehirleyen terör örgütlerine karşı en iyi mücadele, eğitim yoluyla toplumlarımızdaki iyi insanların sayısını artırmaktır. Biz bu bilinçle, en başında vakıf vizyon belgesine 'Türkiye Maarif Vakfı ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olması amacını koyduk ve faaliyetlerimizin de şeffaflık, ehliyet ve liyakatten taviz vermemek, iyilik ve kuşatıcılıkta ısrarcı olmak ilkelerini koyduk'. Bu ilkelerimizin her seviyede takipçisi olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz."



"TİKA olarak bazı okullarımızı Maarif Vakfına devredeceğiz"



TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ise, Maarif Vakfı ile sahada birlikte çalıştıklarını, TİKA'ya bağlı bazı okullarını Maarif Vakfı'na devredeceklerini söyledi.



Yıllık ortalama 2 bin proje gerçekleştirdiklerini bu projeler içinde en fazla "Sürdürebilir eğitim" konusunda eğildiklerini kaydeden Prof. Dr. Çetin şöyle konuştu:



"Yaptığımız binlerce projenin büyük kısmı eğitim projeleridir. Eğitim projelerinin yanı sıra altyapı, sağlık projelerimiz var. Ama eğitim bizim için çok önemli. Sürdürülebilir eğitim projeleri kapsamında Karadağ'da açtığımız okul çok başarılı oldu. Karadağ'daki okulumuz devlet tarafından tanınmasıyla beraber bu yıl dünya olimpiyatlarına bir öğrenci gönderecek.



Şu anda bu okulumuz lise statüsünde ama günden güne talep arttığı için kız öğrenciler için de bölüm açıldı. Bunlar bizi son derece memnun eden projeler. TİKA olarak kurduğumuz okullar var. Onların bir kısmını Maarif Vakfına devredeceğiz. Ofislerimiz olduğu veya bölge ofislerimizin olduğu ülkelerde Maarif Vakfına her zaman destek vermeye hazırız. Araç gereç, okul inşa veya tadilat noktasında her türlü kurumsal kapasitemizi Maarif vakfı ile paylaşmaya hazırız.



Programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve direktörler katıldı.



44 ülke direktörünün katıldığı toplantı eğitim, ortak akıl platformları ve tematik oturumlar ile sürecek. Toplantının son gününde ise ülke direktörleri ile tecrübe paylaşımı toplantısı ve genel değerlendirme yapılacak.

