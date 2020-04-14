Son Dakika › Genel › 6 yaşındaki çocuğun muhabbet kuşu isteğini belediye başkanı yerine getirdi - Son Dakika
6 yaşındaki çocuğun muhabbet kuşu isteğini belediye başkanı yerine getirdi
6 saat önce
6 yaşındaki çocuğun muhabbet kuşu isteğini belediye başkanı yerine getirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinden çıkamayan küçük Zeynep'in sosyal medyadan paylaştığı isteğini cevapsız bırakmayan belediye başkanı, muhabbet kuşu alarak küçük kıza hediye etti.
6 yaşındaki çocuğun muhabbet kuşu isteğini belediye başkanı yerine getirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinden çıkamayan küçük Zeynep'in sosyal medyadan paylaştığı isteğini cevapsız bırakmayan belediye başkanı, muhabbet kuşu alarak küçük kıza hediye etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile evinden çıkamayan 6 yaşındaki Zeynep Yaren Yaşar, sosyal medyadan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e mesaj göndererek, muhabbet kuşu beslemek istediğini söyledi. Küçük kızın paylaşımı sonrasında harekete geçen Büyükgöz, Zeynep'in evinden çıkamadığı için alamadığı muhabbet kuşunu kafesi ile birlikte satın aldı. Başkan Büyükgöz, daha sonra satın adlığı muhabbet kuşunu, Yaşar ailesinin yaşadığı eve götürdü. Kapıyı açtığında Belediye Başkanı Büyükgöz'ün elindeki kafes içerisindeki kuşu gören Zeynep Yaren büyük sevinç yaşadı. Kuşu alan Zeynep Yaren, Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Yaptıkları canlı yayında "Devletin verdiği kurallara uymam" diyen 2 genç gözaltına alındı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı