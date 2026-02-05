6 Yaşındaki Elanur Servis Aracıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
6 Yaşındaki Elanur Servis Aracıyla Hayatını Kaybetti

05.02.2026 16:09
Kocaeli'de servis aracına binmek için koşarken başka bir servis midibüsü Elanur Tabakoğlu'na çarptı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, servis aracına binmek için koşarken bir başka servis midibüsünün çarptığı Elanur Tabakoğlu (6), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Tabakoğlu'nun bineceği servisin şoförünün eşi de olan hostesin o gün işe gelmediğini belirten Basat Köyü Muhtarı Hasan Kuzucu, "Çocuk da arabasına bineceğim diye başka arabaya biniyor, yanlışlıkla. Arabadan inip kendi arabasının peşine koşuyor. O anda geri geri giden bir servis aracı onu çiğniyor" dedi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki özel ilkokulun önünde meydana geldi. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis midibüsü çarptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elanur Tabakoğlu'nun cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından morgdan alınıp memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyüne götürüldü. Evlerinin önünde helallik alınan kızı Elanur'un tabutunu omuzlayan Fatih Tabakoğlu, cami önünde de taziyeleri kabul etti. Elanur, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

'SERVİS OKULUN BAHÇESİNE O GÜN GİRMİYOR'

Elanur Tabakoğlu'nun, öğrenci servis şoförünün eşi olan hostesin kaza günü çalışmadığını söyleyen Basat Köyü Muhtarı Hasan Kuzucu, "Çocuk 1'inci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına bineceğim diye başka bir arabaya biniyor, yanlışlıkla. Arabadan inip kendi arabasının peşine koşuyor. O anda geri geri giden bir servis aracı onu çiğniyor. Kendi servisi bırakıp gitmiyor, biraz uzaktaymış. Unutuyor yani onu okulda" dedi.Öte yandan, gözaltına alınan servis şoförü İ.C.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA, (Zonguldak),

Kaynak: DHA

