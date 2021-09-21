6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Bu yıl başladığı okulundan Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinin yolunu tutup sokakta bir süre oynadıktan sonra odasında yatak bazasına sıkışan Bahar Karadayı'yı hareketsiz halde yakınları buldu.

ANNE VE BABASI KAHROLDU

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Haldun ve anne Dilek Karadayı gözyaşlarına boğuldu. Cenaze Şeyhcui Mahallesi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.