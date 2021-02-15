6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı - Son Dakika

6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı

15.02.2021 13:28
6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı, System.String[]

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 kişinin şehit edilmesi haberlerini izleyen Çorumlu Kuzey Ali Önder'in (6) 'büyüyünce asker olacağım' sözlerini içeren konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 kişinin şehit edilmesi haberlerini izleyen Çorumlu Kuzey Ali Önder'in (6) 'büyüyünce asker olacağım' sözlerini içeren konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Çorum'da yaşayan Merve ve Hasan Önder çiftinin çocukları Kuzey Ali Önder'in sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Büyüyünce asker olacağım. O teröristleri büyüyünce kendi ellerimle ben öldüreceğim. Bu bayrağı yere hiç kimse indiremeyecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Seyit onbaşımız bayrağımızı hiç kimseye vermedi biz de vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri kamuflaj giyen küçük çocuğun konuşması, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.


6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı

Asker, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 13:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei